ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Татары отмечают Сабантуй в онлайн-формате

15:45
  • суббота
  • 04 июля 2020

От этого праздник только стал лучше

Сегодня отмечается народный татарский и башкирский праздник - Сабантуй. Из-за пандемии в Москве он проходит в онлайн-формате. Трансляция ведётся на сайте автономии татар столицы.
В России отмечают национальный татарский и башкирский праздник Сабантуй

Запущены семь площадок. Зрители могут услышать любимые мелодии в исполнении известных коллективов, приготовить национальные блюда под руководством шеф-повара, понаблюдать за борьбой на поясах и узнать о современных молодёжных проектах.

Сабантуй зародился много веков назад. Исторически - праздник связан с окончанием посевных работ, а сейчас символизирует преемственность времён и поколений, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники празднования ежегодного народного праздника Сабантуй
Участники празднования ежегодного народного праздника Сабантуй
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.