Татары отмечают Сабантуй в онлайн-формате

От этого праздник только стал лучше

Сегодня отмечается народный татарский и башкирский праздник - Сабантуй. Из-за пандемии в Москве он проходит в онлайн-формате. Трансляция ведётся на сайте автономии татар столицы.

Запущены семь площадок. Зрители могут услышать любимые мелодии в исполнении известных коллективов, приготовить национальные блюда под руководством шеф-повара, понаблюдать за борьбой на поясах и узнать о современных молодёжных проектах.

Сабантуй зародился много веков назад. Исторически - праздник связан с окончанием посевных работ, а сейчас символизирует преемственность времён и поколений, сообщает "ТВ Центр".

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