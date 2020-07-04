Почему Украина шестой год саботирует Минские соглашения

Киев не спешит выполнять взятые на себя обязательства

В Берлине закончились 10-часовые переговоры представителей нормандской четвёрки. От России участвовал замглавы администрации Дмитрий Козак. По его словам, достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиции Киева.

Политические советники глав государств провели обстоятельную беседу, но говорить о прорыве пока рано, заключил Козак. Дело в том, что вот уже шесть лет подряд камнем преткновения между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса остаётся вопрос о предоставлении им особого статуса и его закрепление в Конституции Украины. Об этом говорится в минских соглашениях, но ни Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский выполнять взятые на себя обязательства не торопятся, пишет портал "Вести.ру".

На встрече в Берлине обсуждалась возможность переговоров на высшем уровне, но, по словам Дмитрия Козака, говорить о таком саммите преждевременно. Сначала в полном объёме должны быть выполнены все условия, о которых Владимир Путин договорился со своими коллегами по нормандскому формату в Париже.

Совсем другую, прямо противоположную оценку 10-часовой встрече в Берлине дал президент Украины Владимир Зеленский. Он коротко сказал: "Знаю, что прошла она хорошо".

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