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Известная актриса пострадала из-за скандального развода Прилучного и Муцениеце

16:03
  • суббота
  • 04 июля 2020

На неё набросились хейтеры

Жертвой скандального развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце стала звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. В соцсетях появились утверждения о том, что она крутит роман с Прилучным и, возможно, она повиляла на решение артиста уйти из семьи.
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Издание "СтарХит" связалось с актрисой и узнало, что после появления информации о разводе звёздной пары она получает многочисленные угрозы. Причина – всё те же слухи о её романе со звездой сериала "Мажор".

Агата в сто раз лучше, чем ты!

Руки прочь от Павла, у него есть семья!

Об угрозах и оскорблениях Карпович сообщили друзья. Сама она даже не знала, что против неё объявили войну.

"С годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. Спасибо недоброжелателям за мою популярность!", - сказала актриса.

При этом она категорически отказалась говорить на тему каких-либо отношений с Прилучным.

Четыре месяца назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после девяти лет брака. В семье растут сын Тимофей и дочь Мия. Развод сопровождался заявлениями Муцениеце о том, что муж выпивал и позволял поднимать на неё руку. 

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