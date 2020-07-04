Зеленский сделал грубый выпад в адрес России

Президент не хочет выполнять минские соглашения

Владимир Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине. Глава Незалежной считает, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от неё ничего требовать.

На брифинге в Одесской области Зеленскому задали вопрос, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса. "Никто от Украины ничего не может требовать. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой", - приводит слова президента "Интерфакс".

Напомним, что шесть лет назад Киев поставил свою подпись под минскими соглашениями, выполнять которые отказывается. 3 июля в Берлине проходили многочасовые переговоры представителей нормандской четвёрки. От России участвовал замглавы администрации Дмитрий Козак. По его словам, достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиции Украины.

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