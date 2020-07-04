На российских дорогах хотят увеличить скорость до 150 км\ч

Это будет возможно только на платных трассах

На некоторых платных автодорогах в России скорость движения может быть повышена до 150 километров в час. Скоростной лимит на трассах М-11, М-4 и ЦКАДе предлагается увеличить, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 километров в час", - сказал он. Сейчас на трассе М-11 установлен максимальный в стране скоростной лимит – 130 километров в час.

О повышении разрешённой скорости ранее говорил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, решение об этом примут в течение года.

Среди европейских стран с максимальной скоростью легкового автотранспорта выделяется Германия: там на автобанах отсутствует скоростной лимит.

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