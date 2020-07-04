Адвокат Ефремова обещает сенсацию в суде

Следствие пока продолжается

Адвокат Михаила Ефремова продолжает удивлять общественность громкими заявлениями. Похоже, в деле о пьяном ДТП артиста ожидается новый поворот. "В суде будет сенсация", - сказал Эльман Пашаев в интервью "Комсомольской правде". При этом юрист не сообщил никаких подробностей.

Впрочем, точно так же Пашаев вбросил в информационную среду ещё одно заявление с претензией на сенсацию. На днях он сказал, что его подзащитный не признавал вины в ДТП на Садовом кольце.

"Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробнее ничего пояснять не буду, это преждевременно. Данное преступление он не совершал", - сообщил адвокат Ефремова.

В Сети сразу же стали гадать – что на самом деле кроется за этой формулировкой. Предполагали, что Ефремов мог и не сидеть за рулём в тот роковой день. Возникла и другая версия – в материалах дела слишком много ошибок и неточностей, поэтому защита хочет сыграть на этом.

8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения на своём внедорожнике он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фургон, за рулём которого был житель Рязани, курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице. Против Ефремова заведено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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