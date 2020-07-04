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Сбросивший центнер Фадеев раскрыл секрет своего похудения

18:27
  • суббота
  • 04 июля 2020

Ничего необычного нет

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о методике, которой он пользовался. Оказывается, для того, чтобы сбросить лишний вес вовсе не обязательно изнурять организм сложными диетами и спортивными тренировками.
Руки-веточки: исхудавший Максим Фадеев перепугал поклонников

Фадеев признался, что перед каждым приёмом пищи он выпивал по 0,6 литра обычной горячей воды. "Утром нужно выпивать 600 граммов горячей воды, такой, чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток. Делайте это трижды в день: утром, днём и вечером. Вы даже не представляете, как вес начнёт уходить. Питаться можно так же, как и всегда", - поведал продюсер, которому за несколько месяцев удалось сбросить центнер.

Теперь на основе своего успешного опыта Фадеев пообещал написать книгу, посвящённую процессу похудения.

Неделю назад продюсер напугал своих подписчиков, опубликовав фото, на котором он свободно поместился в одну штанину своих шорт.

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