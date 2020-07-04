Обнародованы факты участия американской разведки в торговле наркотиками

Заявление сделал российский дипломат

Разведка США участвует в переброске наркотиков в Европу. С таким громким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"У них самолёты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно - в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-1".

Это заявление, прозвучавшее со Смоленской площади, стало своего рода ответом американским журналистам из The New York Times, которые на днях обвинили Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

По данным издания, которые опровергли на официальном уровне в Вашингтоне, Россия платила вознаграждение талибам за убийства американских военных в Афганистане.

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