Москва вступила в полосу тропической жары

В ближайшие дни будет очень жарко
Очень жаркая погода с грозами ожидается в Москве и области в ближайшие три дня. Самым жарким днём станет вторник, 7 июля: воздух прогреется днём до 33 градусов.
Жаркую погоду традиционно будут сопровождать кратковременные дожди с грозами. Ветер может усиливаться до 18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.
Тёплыми в эти дни будут и ночи: столбики термометров не опустятся ниже плюс 16 градусов. Повторения лета 2010 года синоптики пока не ждут, но ещё весной они предсказывали, что этим летом будет теплее, чем обычно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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