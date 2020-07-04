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Названа самая безопасная поза для сна

19:48
  • суббота
  • 04 июля 2020

Совет дали в Китае

Во сне человек проводит треть своей жизни. Врачи давно говорят, что спать нужно правильно. А то придётся жалеть и лечить болезни позвоночника.
Врач посоветовал россиянам спать нагишом

Самой безопасной позой китайский врач из реабилитационной больницы Лю Чунь считает позу на спине без использования подушки. По его мнению, к проблемам с поясницей и шеей может привести сон на боку и на животе.

Доктор настоятельно советует подкладывать подушку под согнутые колени, так как в этой позе мышцы смогут полностью расслабиться. Всем, кто привык спать на боку, китайский врач посоветовал подложить опору под согнутые ногу и руку, пишут "Известия".

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