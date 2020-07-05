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Ещё более 500 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

10:01
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Статистика улучшается

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 561 человек с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 157 020.
В Москве резко снижается число инфицированных коронавирусом

Жара не влияет на коронавирус, это ещё раз подтвердил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По мнению врача, агрессивность нового вируса пойдет на спад не ранее, чем через год.

Он добавил, что вирус, переходя от человека к человеку постепенно приспосабливается к популяции, меньше убивает и сохраняет способность передаваться дальше.

По данным на 4 июля, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 223 210 пациентам, умерли с начала пандемии 3 929 человек. В России больных зарегистрировано около 674 тысяч, в мире 11 миллионов человек инфицировано коронавирусом, умерло более 523 тысяч человек.

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