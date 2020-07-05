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За сутки в России выявлено 6736 заражённых коронавирусом

10:45
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Всего с начала пандемии заболели 681 251 человек

За сутки в России зафиксировано 6 736 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 681 251 человек с COVID-19.  Более месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 650 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 224 860 инфицированных, вылечились 157 020 человек.
Более 10 тысяч человек умерли в России от коронавируса с начала пандемии

3 июля стало известно, что Всемирная организация здравоохранения остановила испытания трёх препаратов для лечения коронавируса. В них приняло участие более 4,5 тысячи пациентов. Из трёх лекарств самым эффективным оказался ремдесивир. Его будут применять для лечения больных СOVID-19.

Напомним, что в конце мая в России был зарегистрирован первый препарат против коронавирусной инфекции – авифавир. Он получил одобрение Минздрава. Пока его применяют только в больницах.

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