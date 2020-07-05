В Москве снижается число выявленных больных коронавирусом

С каждым днём их становится меньше

650 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 224 860 человек, умерли 3 953 пациентов. Число вылечившихся выросло до 157 020 человек.

В столице сняты основные ограничения, введённые в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Сейчас в городе закрыты кинотеатры, но они заработают в начале августа.

Как сообщил 3 июля глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, в других регионах даты открытия кинотеатров могут быть разными. Владельцы кинотеатров также просят власти предупредить их о возможности возобновления проката за две недели, чтобы успеть подготовиться к открытию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"