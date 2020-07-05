Как Сирия восстанавливается после войны

Работы предстоит ещё много

В сирийском Дейр-эз-Зоре приступили к восстановлению инфраструктуры, уничтоженной боевиками. В одном из районов террористы не оставили ни одного целого здания, все дороги повреждены во время обстрелов. Строительная техника работает строго на безопасном участке.

Восстановление инфраструктуры - главная задача. До войны в провинции Дейр-эз-Зор проживало более 200 тысяч человек. Сейчас - в десять раз меньше. Власти понимают - чтобы люди возвращались в свои дома, нужно обеспечить их всем необходимым. На улицах Дейр-эз-Зора всё меньше напоминаний о бомбежках захватчиков, сообщает "ТВ Центр".

Дейр-эз-Зор сегодня - картина войны. Город утюжила артиллерия. Он долгое время был в осаде, но выстоял. В арабском мире принято давать той или иной местности неофициальные названия. Столицу провинции когда-то давно назвали скромно - жемчужина пустыни на правом берегу Евфрата. Названию следует соответствовать.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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