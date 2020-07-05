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Ураган накрыл туристический лагерь под Красноярском: есть пострадавшие

11:10
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Ветер валил вековые сосны

Сильный ураган разрушил туристический лагерь в Красноярском крае. В тайге шквалистый ветер повалил деревья на палатки со спящими людьми. Один человек погиб, ещё пять, в том числе подросток, получили травмы. Все они госпитализированы. Повреждены десятки автомобилей.
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Ветер вырывал сосны с корнем и переламывал их пополам. Деревья падали прямо на палаточный лагерь. Это место посреди тайги на берегу озера Маслеево на юге Красноярского края очень любят туристы. Поэтому в тёплое время года здесь всегда многолюдно. По рассказам очевидцев, резкий холодный ветер подул во втором часу ночи, когда практически все спали.

Деревья падали на палатки со спящими людьми и машины. Многим повезло - сосны их чудом не задели. Погибшей оказалась 34-летняя женщина. Все пострадавшие, в том числе, девочка 14-ти лет госпитализированы в районную больницу, сообщает "ТВ Центр".

Ураганы с ливнями не прекращаются и в центральной части России. Сегодня жители Рязанской области устраняют последствия ненастья, когда порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Затоплены многие дворы и дороги. Ливнёвки не справляются с потоками воды. "Желтый" уровень опасности сохранится в регионе до понедельника. А после - передышка от осадков. Атмосферный фронт, который приносил сильные ливни в Центральной части России, смещается в Поволжье.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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