В Японии города уходят под воду после сильнейших ливней

Жертвами стихии стали три десятка человек

Ливневые дожди третьи сутки не прекращаются в Японии. Число жертв наводнения на юго-западе страны возросло до 33 человек, ещё 13 жителей числятся пропавшими без вести.

Под ударом стихии оказались префектуры Кумамото и Кагосима. Там за сутки выпало более 400 миллиметров осадков. Несколько населённых пунктов целиком ушли под воду. Люди дожидаются спасателей на крышах домов. Объявлена эвакуация для сотен тысяч жителей, сообщает "ТВ Центр".

Во многих районах сошли оползни. Вместе с ними в овраги и ущелья сползли жилые постройки. Тысячи зданий остались без электричества и связи. Это не позволят с точностью определить масштаб бедствия и ущерб. Правительство распорядилось мобилизовать военных для помощи экстренным службам в ликвидации последствий.

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