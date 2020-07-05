Астрономы всего мира наблюдают парад планет

Небесные тела выстроились в цепочку

Кольца Сатурна, газового гиганта Юпитера, а также Венеру и Марс в течение месяца можно увидеть невооружённым глазом. В ночь на 5 июля начался парад планет - редкое астрономическое явление, при котором небесные тела выстраиваются в ряд - по одну сторону от Солнца. Наблюдать за космическим представлением во всей красе смогут жители США, Европы, а также центральной и восточной части России.

Для науки это явление особого интереса не представляет - астрофизиками такое положение планет в Солнечной системе давно изучено. Другое дело - астрономы-любители. Ради космических наблюдений готовы не спать всю ночь.

При большом параде планет в одну линию выстраиваются Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Но чтобы наблюдать все явление целиком, пришлось бы отдалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. С Земли пока невидимым остаётся Меркурий, его затмевает Солнце, сообщает "ТВ Центр".

Последний раз такую же конфигурацию наблюдали около 20 лет назад. У планет свое расписание. Сатурн и Юпитер лучше всего наблюдать с полуночи, Марс с двух часов ночи, а Венеру - в предрассветные часы. И важно, чтобы повезло с погодой.

Газовый гигант Юпитер, как предполагают астрономы, откроется телескопам во всей красе 14 июля, а Сатурн – 21 июля. Минувшей ночью планеты выстроились в идеальную конфигурацию, а теперь будут медленно расходиться. Тем не менее, парад можно будет наблюдать до середины августа.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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