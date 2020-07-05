Отметили с огоньком: День независимости в США прошёл на фоне уличных беспорядков

Снос памятников продолжается

Снос памятников, сожжение национального флага, протесты и потасовки. Необычным вышло празднование Дня независимости в США. Пышные торжества прошли на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом. Но организаторов это не остановило. Дональд Трамп в своей речи пообещал победить и болезнь, и левых радикалов, которые, по его мнению, разжигают расовую ненависть.

Вместе с Колумбом, кажется, рушится целая эпоха спокойной и процветающей Америки. Ещё никогда главный праздник - День независимости - страна не отмечала борьбой с памятниками, погромами и перестрелками. На антирасистских митингах, охвативших США, толпа, похоже, готова утопить все традиции и ценности, заложенные в основу главной демократии мира ещё отцами-основателями.

В Нью-Йорке и Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги. Несмотря на запрет властей проводить массовые акции из-за коронавируса, противники Трампа высыпали на улицы высказать всё, что думают о его политике, сообщает "ТВ Центр".

Сторонники и противники Трампа рвали транспаранты, отвешивали друг другу оплеухи. Полиция не вмешивалась. Драчуны угомонились только тогда, когда сами устали махать кулаками. Но расходиться не собирались.

В парке напротив Белого дома к протестующим присоединились индейцы. Под знакомые лозунги и поминание погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда, толпа пыталась докричаться до президента. Но было слишком далеко, да и оркестр мешал.

В это время президентская чета, трогательно держась за ручки, спускалась с гостям. За столиками - 400 приглашённых по случаю Дня независимости. В программе - торжественный ужин. В небе - воздушный парад. Но, как не старался Трамп создать радостное настроение, получалось не очень. Глава Белого дома в своей речи вновь обрушился на Китай, как главного виновника эпидемии коронавируса. И пообещал гостям обязательно победить всех, кто сегодня бесчинствует на улицах.

Ложка мёда в этой праздничной бочке дегтя - обещание Трампа построить огромный мемориал всем героям Америки. Правда, кто и как будет охранять статуи в стране, где даже Колумба сбросили с постамента, не ясно. В остальном похвастать нечем.

Рейтинги президента падают. Число заболевших коронавирусом растёт и достигло уже рекордных показателей. Единственные в Вашингтоне, кто кажется действительно отпраздновал День независимости в веселье и сытости, это участники конкурса по поеданию хот-догов. Нет, они конечно не против снова сделать Америку великой. Но сегодня куда приятнее жить, под лозунгом старым и проверенным годами: "Главное, чтобы было что выпить и чем закусить".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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