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Сделано заявление о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

11:32
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Де-факто республики уже часть Российской Федерации

Самопровозглашённые республики Донбасса де-факто являются частью России, а в будущем обретут юридический статус такого положения. Об этом заявил первый премьер-министр ДНР Александр Бородай. Он сделал такой вывод на фоне прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию.
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"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, а станут таковой и де-юре", - приводит слова политика издание Страна.ua.

Говоря о прошедшем в России голосовании по изменению Основного закона, Бородай сказал: "Конечно, мы делаем шаги вперёд и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг". Он имел в ввиду голосование граждан с российскими паспортами, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

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