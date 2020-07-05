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Пелагея после развода потеряла голос

13:17
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Певица сильно переживает

Стресс из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным сказался на здоровье певицы Пелагеи: она потеряла голос. Сейчас с ней работают медики, которые пытаются вернуть исполнительнице её главный инструмент.
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"Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением", - рассказал изданию "СтарХит" доктор медицинских наук Лев Рудин. Он давно наблюдает Пелагею.

Певица и хоккеист поженились в 2016 году. Ради будущего ребёнка Пелагея отказалась от участия в качестве тренера-наставницы в пятом сезоне шоу "Голос" и прекратила концерты. В январе 2017 года в семье родилась дочь  Таисия. В декабре 2019 года звёздная пара распалась.

Развод проходит тяжело для Пелагеи. Бывший муж претендует на недвижимость, в которой живут Таисия с мамой. Мирно урегулировать претензии пока не удаётся. Очередное судебное заседание по делу о громком разводе намечено на 9 июля.

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