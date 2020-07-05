Пелагея после развода потеряла голос

Певица сильно переживает

Стресс из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным сказался на здоровье певицы Пелагеи: она потеряла голос. Сейчас с ней работают медики, которые пытаются вернуть исполнительнице её главный инструмент.

"Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением", - рассказал изданию "СтарХит" доктор медицинских наук Лев Рудин. Он давно наблюдает Пелагею.

Певица и хоккеист поженились в 2016 году. Ради будущего ребёнка Пелагея отказалась от участия в качестве тренера-наставницы в пятом сезоне шоу "Голос" и прекратила концерты. В январе 2017 года в семье родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года звёздная пара распалась.

Развод проходит тяжело для Пелагеи. Бывший муж претендует на недвижимость, в которой живут Таисия с мамой. Мирно урегулировать претензии пока не удаётся. Очередное судебное заседание по делу о громком разводе намечено на 9 июля.

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