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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

12:32
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Глава Кремля направил телеграмму в Белый дом

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником США - Днём независимости, который отмечался 4 июля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Праздник в США прошёл на фоне массовых протестов и кампании по сносу памятников. В Нью-Йорке и Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги.

Власти выпустили запрет на проведение митингов из-за пандемии коронавируса, но акции протеста продолжаются по всей стране.

В своей речи по случаю национального праздника Дональд Трамп пообещал победить и коронавирус, и  левых радикалов, которые, по его мнению, разжигают расовую ненависть.

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