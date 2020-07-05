Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Глава Кремля направил телеграмму в Белый дом

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником США - Днём независимости, который отмечался 4 июля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Праздник в США прошёл на фоне массовых протестов и кампании по сносу памятников. В Нью-Йорке и Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги.

Власти выпустили запрет на проведение митингов из-за пандемии коронавируса, но акции протеста продолжаются по всей стране.

В своей речи по случаю национального праздника Дональд Трамп пообещал победить и коронавирус, и левых радикалов, которые, по его мнению, разжигают расовую ненависть.

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