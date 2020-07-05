Определена дата начала второй волны коронавируса

Необходимо подготовить систему здравоохранения

За последний месяц в научном сообществе прозвучало немало заявлений о возможном приходе второй волны коронавируса. В дополнении к ним экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман уточнил, что она накроет планету в ноябре-декабре.

По словам профессора, к новой волне заболевания нужно серьёзно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на коронавирус симптомами, сообщает РИА Новости.

"Будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", — сказал врач и призвал к этому времени полностью мобилизовать систему здравоохранения.

По последним данным, в мире зафиксировано свыше 11 миллионов случаев заражения коронавирусом. На первом месте США: там 2,8 миллиона заболевших. В Бразилии зарегистрировано 1,7 миллиона больных, в России – 681 тысяча.

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