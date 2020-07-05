ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Плюс 43: Россию накрывает аномальная жара

13:54
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Сохраняется высокая пожароопасность

На территории России в ближайшие дни будет очень жарко. Синоптики предупреждают о приходе аномального тепла практически во все регионы.
30-градусная жара вернется в Москву после дождливых выходных

В Белгородской области столбики термометров поднимутся до 37 градусов, в Воронежской - до плюс 40. Очень жарко будет в Тамбовской области – 36 со знаком плюс, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях ещё жарче - 39-40 градусов.

В полосу жары вступают Волгоградская область, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Под Ростовом воздух раскалится до 41 градуса, в Калмыкии будет плюс 43 градуса.

Очень жаркая погода с грозами ожидается и в Московском регионе в ближайшие два дня. Самым жарким днём станет вторник, 7 июля: воздух прогреется днём до 33 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жара
Жара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.