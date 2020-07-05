Плюс 43: Россию накрывает аномальная жара

Сохраняется высокая пожароопасность

На территории России в ближайшие дни будет очень жарко. Синоптики предупреждают о приходе аномального тепла практически во все регионы.

В Белгородской области столбики термометров поднимутся до 37 градусов, в Воронежской - до плюс 40. Очень жарко будет в Тамбовской области – 36 со знаком плюс, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях ещё жарче - 39-40 градусов.

В полосу жары вступают Волгоградская область, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Под Ростовом воздух раскалится до 41 градуса, в Калмыкии будет плюс 43 градуса.

Очень жаркая погода с грозами ожидается и в Московском регионе в ближайшие два дня. Самым жарким днём станет вторник, 7 июля: воздух прогреется днём до 33 градусов.

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