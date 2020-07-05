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В Петербурге открыли мемориал погибшим год назад подводникам

14:46
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Их память почтил губернатор города

В Санкт-Петербурге, на Серафимовском кладбище открыли мемориал погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам. Памятник представляет собой венок на морских волнах.
Путин посмертно наградил подводников

В церемонии открытия монумента принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что подвиг погибших моряков станет для всех живых примером героизма, самоотверженности и любви к Родине.

"В честь них уже названы улицы, школы, в ближайшее время будут названы ещё четыре школы, и в Петергофе будет открыт парк покорителей морских глубин", - сказал в своей речи во время открытия памятника Беглов.

1 июля 2019 года в Баренцевом море погибли 14 моряков. Они выполняли задачи на глубоководном аппарате. Всех погибших президент Владимир Путин посмертно наградил орденами и медалями.

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