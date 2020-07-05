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Произошла утечка данных из дела о смертельном ДТП с Ефремовым

14:37
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Достоянием общественности стал акт экспертизы

Достоянием общественности стали данные из уголовного дела против Михаила Ефремова. Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире на своём YouTube-канале показал результаты экспертизы МВД. Документ свидетельствует о том, что на водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова найдены следы ДНК актёра.
Адвокат Ефремова обещает сенсацию в суде

Соловьёв показал документ во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским. Следствие пока никак не прокомментировало действия юриста и телеведущего.

"Наконец, сегодня поставлена точка над i: Ефремов находился за рулём машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов", - отметил Добровинский.

Очевидно, что демонстрация документа из уголовного дела стала ответом на недавние заявления адвоката Михаила Ефремова. 4 июля он пообещал некую сенсацию на суде, а за день до этого заявил, что его подзащитный не признавал вины в ДТП на Садовом кольце.

8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения на своём внедорожнике он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фургон, за рулём которого находился житель Рязани, курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице. Против Ефремова заведено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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Произошла утечка данных из дела о смертельном ДТП с Ефремовым
Произошла утечка данных из дела о смертельном ДТП с Ефремовым
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