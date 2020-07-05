ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Когда в России появится вакцина от коронавируса

15:32
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Испытания подходят к концу

Пандемия коронавируса не закончится пока либо не переболеют две трети человечества, либо не будет лекарства, либо не появится вакцина. В мире сейчас идёт гонка: кто создаст её быстрее.
Путин призвал россиян к осторожности до появления вакцины

Тут пересеклись и социальные мотивы - спасти больше жизней, и экономические - успеть заработать. Дошло до того, что в Британии в производство отправили препарат, исследования которого ещё не завершены. Если что-то пойдёт не так, миллион доз обещали уничтожить.

В некоторых странах требования к вакцинам из-за коронавируса немного смягчают, но главное остаётся неизменным: эффективность и безопасность. Испытания отечественных препаратов уже на завершающей стадии.

О первых результатах и перспективах - в репортаже Елены Макаровой (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.