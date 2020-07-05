Когда в России появится вакцина от коронавируса

Испытания подходят к концу

Пандемия коронавируса не закончится пока либо не переболеют две трети человечества, либо не будет лекарства, либо не появится вакцина. В мире сейчас идёт гонка: кто создаст её быстрее.

Тут пересеклись и социальные мотивы - спасти больше жизней, и экономические - успеть заработать. Дошло до того, что в Британии в производство отправили препарат, исследования которого ещё не завершены. Если что-то пойдёт не так, миллион доз обещали уничтожить.

В некоторых странах требования к вакцинам из-за коронавируса немного смягчают, но главное остаётся неизменным: эффективность и безопасность. Испытания отечественных препаратов уже на завершающей стадии.

О первых результатах и перспективах - в репортаже Елены Макаровой (смотрите видео).

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