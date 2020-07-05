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Где отдохнуть этим летом

16:07
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

В России начался курортный сезон

Июль - во всём мире время отпусков. И даже пандемия не в силах этого изменить. Однако до победы над коронавирусом ещё очень далеко. В некоторых странах эпидемическая ситуация - хуже некуда, в других вроде бы справились с распространением инфекции, однако появились новые очаги заражения и даже заговорили о второй волне.
Курортный сезон в новых условиях: где отдохнуть этим летом

На этом фоне вопрос о том, куда поехать в отпуск, чтобы и вирус не подхватить, и на карантин не попасть, выглядит совсем не праздным. Опросы показывают: только 3% россиян всё ещё надеются на путешествия за границу. Почти половина вообще отдыхать на планирует. А остальные выбирают между дачами и отечественными курортами.

Юлия Богоманшина очень внимательно изучила варианты (смотрите видео).

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