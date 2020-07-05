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Путин: "В советской Конституции была мина замедленного действия"

15:24
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Подобного необходимо избежать в будущем

В советской Конституции была заложена мина замедленного действия, а именно - ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1".
Путин: поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа

Глава государства считает, что России необходимо избежать подобных вещей. Он высказался на тему поправок к действующему Основному закону страны, которые вступили в силу 4 июля. "Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд", - выразил уверенность президент.

С 25 июня по 1 июля в России проходило всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Явка составила 67,97%. За изменения высказались 77,92% проголосовавших россиян, против - 21,27%. В двух регионах страны – Москве и Нижегородской области – было организовано электронное голосование.

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