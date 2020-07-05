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54-летняя Валентина Легкоступова сыграла третью свадьбу на яхте

17:21
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

С избранником певица познакомилась в соцсетях

Валентина Легкоступова вышла замуж. Это третий брак певицы. Свадьбу сыграли на яхте в Сочи. Местный загс зарегистрировал брак звезды 80-х с Юрием Фурсовым. Певица познакомилась с ним в соцсетях.
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На торжество в курортный город исполнительница песни "Ягода-малина" прибыла на яхте избранника. Там же, по слухам, прошёл банкет в честь знаменательного события, пишет "Комсомольская правда".

Валентине Легкоступовой 54 года. Первым её мужем был Алексей Григорьев - сын известного звукоимитатора, режиссёра Юрия Григорьева. Про второй брак певицы ничего не известно. У неё двое детей – Анетт и Матвей.

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