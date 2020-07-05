Известный рэпер хочет стать президентом США

Канье Уэст решил принять участие в предвыборной гонке

В предвыборной гонке в США может появиться ещё один участник. Продюсер и музыкант Канье Уэст заявил о намерении в этом году баллотироваться на высший пост страны. Ранее он уже выражал подобное желание, однако изначально целью Уэста были президентские выборы 2024 года.

Своё решение 43-летний рэпер поменял на волне массовых акций в защиту прав темнокожих. Правда, один борец с расизмом на кресло в Белом доме уже претендует - это демократ Джо Байден.

Обещает решить эту проблему и его соперник - действующий президент. О грядущих больших победах и над расизмом, и над коронавирусом Дональд Трамп говорил в своей речи в честь Дня независимости, сообщает "ТВ Центр".

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