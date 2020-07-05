Под завалами обрушившегося в Кировской области ТЦ найдены погибшие

Одного человека удалось спасти

В городе Зуевка Кировской области разбирают завалы на месте обрушения недостроенного торгового центра. Под обломками обнаружены трое погибших, это рабочие. Ещё один человек спасен. В тяжелом состоянии с помощью вертолёта он госпитализирован в больницу Кирова.

По версии следствия, в здании рухнули перекрытия на площади более 300 квадратных метров. Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщает "ТВ Центр".

В правительстве региона сообщили, что возведением торгового центра занималась частная организация. К осени объект планировали полностью завершить. В офисе компании проходят обыски.

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