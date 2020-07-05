ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под завалами обрушившегося в Кировской области ТЦ найдены погибшие

17:50
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Одного человека удалось спасти

В городе Зуевка Кировской области разбирают завалы на месте обрушения недостроенного торгового центра. Под обломками обнаружены трое погибших, это рабочие. Ещё один человек спасен. В тяжелом состоянии с помощью вертолёта он госпитализирован в больницу Кирова.
В Кировской области обрушился строящийся торговый центр (видео)

По версии следствия, в здании рухнули перекрытия на площади более 300 квадратных метров. Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщает "ТВ Центр".

В правительстве региона сообщили, что возведением торгового центра занималась частная организация. К осени объект планировали полностью завершить. В офисе компании проходят обыски.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обрушение перекрытий в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области
Обрушение перекрытий в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.