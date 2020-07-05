В Подмосковье молния попала в футболиста во время тренировки

Игрок находится в коме

На тренировке спортивного клуба "Знамя Труда" в Орехово-Борисове в 16-летнего футболиста попала молния. Прибывшие на место происшествия врачи доставили его в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас игрок находится в искусственной коме.

Пострадавший - вратарь клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский, сообщил ТАСС генеральный директор клуба из Орехово-Зуева Игорь Майоров.

"ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят, сейчас же он введён в искусственную кому, скорее всего, вечером его оттуда выведут", - рассказал Майоров.

По его словам, во время тренировки грозы не было. Скорее всего, в небе сформировалось природное явление, называемое сухой грозой.

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