Гонка "Формулы-1" в Австрии началась со скандала

Задумка организаторов не удалась

Перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1" российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и ещё пять гонщиков не стали преклонять колено. Такая процедура была определена организаторами в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Кроме Квята, отказались принимать участие в этой церемонии Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.

Гонка Гран-при Австрии стала первой в нынешнем сезоне. Впервые в истории соревнования проходят при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

На первом этапе победу одержал финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас, второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, третье - британец Ландо Норрис из "Макларена". Даниил Квят вышел из гонки из-за проблем с колесом.

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