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Старая пластинка: Зеленский вспомнил о потерянном Крыме

19:23
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Его уже не вернуть

Украинцы никогда не простят тех, кто забрал у них Крым. Об этом во время празднования Дня Военно-морских сил в Одессе заявил президент Владимир Зеленский. "И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - добавил глава Незалежной.
Зеленский сделал грубый выпад в адрес России

Зеленский не сказал ничего про выбор граждан Крыма, подавляющее большинство которых в 2014 году сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией.

Накануне, 4 июля глава Украины позволил себе более резкое высказывание в адрес России. Владимир Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине. Глава Незалежной считает, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от неё ничего требовать. Так он ответил на вопрос: "Правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.

За день до этого в Берлине прошли 10-часовые переговоры представителей нормандской четвёрки. От России участвовал замглавы администрации Дмитрий Козак. По его словам, достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиции Украины.

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