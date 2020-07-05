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Видео горящего в Подмосковье автобуса попало в Сеть

18:30
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

С огнём быстро справились

На трассе "Дон" в Подмосковье загорелся частный пассажирский автобус. В нём находились 16 человек. Очевидцы публикуют кадры пожара в соцсетях.
В Тамбовской области столкнулись два автобуса. Есть жертвы

Сигнал о возгорании автобуса на 36-м километре трассы М-4 поступил в спасательные службы около 17:00мск.

Пожар быстро протушили, погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Автобус направлялся из Москвы в Дагестан. Его пассажиры продолжили путь на следующем автобусе.

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