Видео горящего в Подмосковье автобуса попало в Сеть

С огнём быстро справились
На трассе "Дон" в Подмосковье загорелся частный пассажирский автобус. В нём находились 16 человек. Очевидцы публикуют кадры пожара в соцсетях.
Сигнал о возгорании автобуса на 36-м километре трассы М-4 поступил в спасательные службы около 17:00мск.
Пожар быстро протушили, погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
Автобус направлялся из Москвы в Дагестан. Его пассажиры продолжили путь на следующем автобусе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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