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Бубонная чума выявлена в двух странах Азии

19:47
  • воскресенье
  • 05 июля 2020

Больных изолировали

В Китае и Монголии выявлены пациенты с бубонной чумой. Один случай подтвердили у скотовода во Внутренней Монголии на севере Китая, два других – в Монголии.
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В китайском городе Баян-Нур объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. Власти опасаются, что смертельно опасная болезнь может распространиться среди населения. Людям категорически запрещено охотиться на диких животных, которые могут быть прямыми разносчиками чумы.

Бубонная чума – особо опасное заболевание, передаваемое блохами, паразитирующими на животных. Человек обычно умирает спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.

Возможно осложнение бубонной чумы пневмонией, что приводит к развитию лёгочной формы заболевания и возможности дальнейшего распространения инфекции воздушно-капельным путём от человека к человеку.

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