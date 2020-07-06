В этом году экзамен будет проходить в течение двух дней

6 июля российские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. В этом году экзамен пройдет для 671 тысячи человек - все они планируют поступать в вузы в этом году.

Чтобы не было большого скопления людей, ведь этот тест самый массовый, участников разделили на две группы, они будут сдавать в разные дни - 6 и 7 июля. Результаты этого единого госэкзамена учитываются при поступлении в любое высшее учебное заведение, сообщает "ТВ Центр".

Стартовали же ЕГЭ 3 июля. Свои знания по географии, литературе и информатике проверили 173 тысячи выпускников. Все экзамены проходят при повышенных мерах санитарной безопасности. Общественных наблюдателей в аудиториях нет - они контролируют происходящее дистанционно, с помощью видеокамер, которые установлены в каждом классе.

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