Появилось видео разрушительного урагана в Забайкалье

Последствия непогоды сейчас устраняют

По Забайкалью пронёсся разрушительный ураган с градом. В некоторых районах куски льда, который сыпался с неба, достигали размера куриного яйца.

Видео непогоды и ее последствий разместили в соцсетях местные жители. От стихии пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, урожай и домашняя птица. Град сопровождался шквалистым ветром до 35 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

А в ближайшие дни в отдельных регионах Центральной России, Ростовской области и Краснодарском крае синоптики прогнозируют аномальную жару. Температура будет примерно на 5-6 градусов выше нормы.

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