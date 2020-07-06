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В Кронштадт прибывают корабли для участия в Главном военно-морском параде

08:46
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Он пройдет 26 июля

В Кронштадт начали прибывать корабли, которые будут участвовать в Главном военно-морском параде. Он состоится 26 июля, в день ВМФ.

Первым отшвартовался у причала ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг". К нему присоединились корвет Балтийского флота "Стойкий", отряд противодиверсионных катеров и подлодка "Санкт-Петербург" Северного флота.

Всего в главном параде в городе на Неве и Кронштадте будут задействованы 46 кораблей, субмарин, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военнослужащих.  Торжества в день ВМФ пройдут в 26 пунктах базирования российских флотов, в том числе, в сирийском Тартусе.

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