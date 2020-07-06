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Обнаруженная в пробе биатлонистки Зайцевой мужская ДНК принадлежит ее мужу

09:08
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Spiegel обнародовал новую информацию по этому делу

Стали известны новые детали допингового скандала, в результате которого российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева была пожизненно дисквалифицирована. Подробности опубликовало немецкое издание Spiegel.
Появились новые детали допинг-скандала вокруг британского спорта

Комиссия Международного олимпийского комитета в 2017-м году перепроверяла допинг-тесты, взятые во время Сочинской Олимпиады. В пробе Зайцевой нашли следы ДНК мужчины. Из-за этого, а также на основании документов, предоставленных информатором ВАДА Григорием Родченковым, биатлонистку лишили сочинских наград и права на участие в дальнейших соревнованиях.

И вот теперь - спустя 3 года - судебно-медицинская экспертиза выяснила, что мужская ДНК принадлежит её мужу. Биатлонистка с самого начала говорила, что никаких запрещённых веществ не принимала. В марте этого года в Спортивном арбитражном суде прошли первые слушания по её апелляции. Однако рассмотрение дела замедлилось из-за пандемии КОВИД-19.

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