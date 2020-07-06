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Сократилось число живущих за чертой бедности россиян

08:27
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Минимальное количество бедных - в Ямало-Ненецком округе

В России сократилось число живущих за чертой бедности граждан. Ситуация разнится от региона к региону, но в целом это 12,3% россиян - или почти 18 миллионов человек, доходы которых ниже прожиточного минимума.
Требовательность россиян объяснили бедностью

Эксперты отмечают, что вызванный коронавирусом кризис сказался на уровне жизни большого числа людей. В России уже около 1,5 миллиона человек лишились работы из-за пандемии, у еще большего числа снизились доходы. Падение доходов негативнее всего отражается на бедных -  даже небольшое снижение заработков заставляет их отказываться от базовых трат.

Проведенное РИА Новости исследование показало, какие условия были в России, когда началась пандемия. Выяснилось, что в 2019 году доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась по сравнению с 2018-м. За чертой бедности проживали 12,3% россиян, тогда как в 2018 году -  12,9%.

В 11 регионах страны показатель превысил 20%.  Минимум зафиксирован в Ямало-Ненецком округе - 5,6%, максимальный показатель - в Тыве, около 35%.

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