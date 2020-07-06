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Бедных россиян попросили освободить от платы за детсад

08:22
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Им и без того приходится туго

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить семьям с низким доходом не платить за детский сад. По ее мнению, это поможет россиянам, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса.
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"Прошу освободить от оплаты за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции", - говорится в письме, которое Волынец направила в Госдуму и правительство. С его копией ознакомился RT.  

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать компенсацию родителям, которые откажутся от места в детском саду для своего ребенка. Это решит проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях, считает парламентарий.

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