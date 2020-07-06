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Москвичей предупредили о резком похолодании

08:53
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Синоптики предсказали "тоскливую" погоду

Москвичей предупредили о резком похолодании. Небо затянут облака, температура в столице уже с 9 июля, понизится сразу на 8 градусов.
Россиян ждет заметное похолодание после аномальной жары

"В четверг, 9 июля, заметное понижение температуры на 7-8 градусов повсеместно в Москве. Будет облачно, тоскливо, дождливо", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока же в столице  жарко. Днем 6 июля в Москве ожидается 28-30 градусов тепла, во вторник - 30-32 градуса. Первыми почувствуют похолодание жители северо-запада мегаполиса. В остальных районах воздух в этот день прогреется до 29-31 градуса.  9 июля в столице 22-27 градусов, 1-=го числа - 20-25 градусов, передает ТАСС.

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