Синоптики предсказали "тоскливую" погоду

Москвичей предупредили о резком похолодании. Небо затянут облака, температура в столице уже с 9 июля, понизится сразу на 8 градусов.

"В четверг, 9 июля, заметное понижение температуры на 7-8 градусов повсеместно в Москве. Будет облачно, тоскливо, дождливо", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока же в столице жарко. Днем 6 июля в Москве ожидается 28-30 градусов тепла, во вторник - 30-32 градуса. Первыми почувствуют похолодание жители северо-запада мегаполиса. В остальных районах воздух в этот день прогреется до 29-31 градуса. 9 июля в столице 22-27 градусов, 1-=го числа - 20-25 градусов, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"