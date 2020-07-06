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Бориса Корчевникова поздравили с рождением ребенка

09:08
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Фанаты в восторге

37-летний Борис Корчевников взбудоражил поклонников. Один из самых завидных женихов страны опубликовал снимок на фоне таблички с надписью: "Выписная".     

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Шоумен никак не прокомментировал это фото, чем дал повод для домыслов и слухов. Одни поклонники предположили, что Корчевникова выписали из больницы, а другие принялись поздравлять его с пополнением в семье. Кто-то заявил, что такая табличка висит в роддоме № 1 в Москве.

Беспокойство фанатов связано с тем, что несколько лет назад у Корчевникова обнаружили доброкачественную опухоль. Если Корчевников действительно стал отцом, то это будет огромной неожиданностью. Ведь еще совсем недавно он признавался, что может только надеяться на создание семьи. Насколько известно, сейчас его сердце свободно.  

Несколько лет назад телеведущий жил с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Их роман продлился восемь лет. Они расстались в 2016 году. По словам Корчевникова, все произошло мирно. "В нашем случае не было предательства ни с моей, ни с Аниной стороны. Поэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу", - говорил шоумен. 

- Выписная ассоциируется только с роддомом. Это так?! - пишут в комментариях. 

- Пост с намеком?  

- Поздравляю с пополнением. 

- Борис давно говорил, что готовится стать папой. 

- Такая выписная есть в родильном доме. 

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