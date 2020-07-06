Германия предупредила Украину о близком банкротстве

Отставка главы украинского Нацбанка стала тяжелым ударом для Киева

Тяжелым ударом для Украины и большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны назвали западные эксперты неожиданную отставку главы Нацбанка Якова Смолия. Киев предупредили о близком банкротстве.

Украине в 2020 году надо рефинансировать старые кредиты на сумму 17 миллиардов долларов – срок их погашения уже истекает. Киев должен в срочном порядке разобраться с этими долгами - а из-за отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже, пишет немецкая Handelsblatt.

"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство", — пишет автор материала. Аналитики считают, что уход главы Центробанка Смолия - удар по Владимиру Зеленскому. Это вотум недоверия в отношении повестки украинского президента в области реформ, считают немецкие аналитики.

Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Он объяснил свой шаг систематическим политическим давлением на Нацбанк. Смолий руководил украинским центробанком с марта 2018 года.

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