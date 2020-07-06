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Появилось видео с места крушения Ми-2 в Ростовской области

09:43
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Во время жесткой посадки вертолета погиб человек

Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку обстоятельств жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб и ещё один пострадал, пишет сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

Инцидент произошел в поселке Кирсалово во время обработки рисовых полей. По предварительным данным, у машины отказал двигатель, и она на полном ходу врезалась в берег реки. От полученных травм на месте скончался бортмеханик, у пилота сломана нога, ушибы и ссадины, его госпитализировали. Вертолет достали из воды сотрудники МЧС.

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