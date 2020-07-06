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В Японии растет число жертв наводнения

09:37
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Их уже более 40

В Японии число жертв недавнего наводнения превысило 40 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Наиболее пострадал юг страны - из-за сильных ливней затопленными оказались две провинции острова Кюсю, передает "ТВ Центр". Потоки воды сметали всё на своём пути - автомобили, здания.

Обесточенными остаются 10 тысяч квартир и домов. Сейчас в центрах эвакуации находятся около полутора тысяч человек. В зону бедствия на помощь спасателям направлены военные. Сильные ливни на Кюсю продолжатся и в понедельник.

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