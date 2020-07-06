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Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты соцработникам

09:56
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Общая сумма превышает 11 миллиардов

Кабмин направил на выплаты соцработникам еще 3,6 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении дополнительных средств из бюджета подписал глава правительства Михаил Мишустин. Правительство таким образом выполнило поручение Владимира Путина. Президент ранее заявил о необходимости дополнительно поддержать работников соцорганизаций.
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"Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - сообщила пресс-служба правительства. Общий объем выделенных на эти цели бюджетных средств превысит 11 миллиардов рублей.

Работающие в социальных организациях врачи получат дополнительно за одну смену (14 дней) 40 тысяч рублей. Если же в организации выявлен коронавирус, сумма доплаты возрастает до 60 тысяч.  Для среднего медперсонала доплата составит 25 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно, такую же сумму получат психологи, воспитатели, логопеды. Младший медицинский персонал получает по 15 тысяч и 20 тысяч рублей.

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