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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

10:02
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Ему был 91 год

6 июля в Риме скончался итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе.

Как пишет la Repubblica, несколько дней назад Морриконе сломал бедренную кость при падении. Он умер в больнице. По данным издания, композитор до последней минуты своей жизни сохранял ясность ума. 

В копилке Морриконе два "Оскара", три "Грэмми", четыре премии "Золотой глобус", шесть BAFTA и много других наград. Он написал музыку для фильмов "Омерзительная восьмерка", "За пригоршню долларов", "Битва за Алжир" и так далее. Всего он создал свыше 400 саундтреков.

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Эннио Морриконе
Эннио Морриконе
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