Московские врачи вылечили за сутки 632 пациента с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице приближается к 160 тысячам

Число выписавшихся из московских больниц пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, за сутки выросло на 632 человека. Отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями, которые каждый выздоровевший проходит перед выпиской, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652", - сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. А вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

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