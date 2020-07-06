ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили за сутки 632 пациента с коронавирусом

10:09
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Общее число выздоровевших в столице приближается к 160 тысячам

Число выписавшихся из московских больниц пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, за сутки выросло на 632 человека. Отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями, которые каждый выздоровевший проходит перед выпиской, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Определена дата начала второй волны коронавируса

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652", - сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. А вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении
Врачи в инфекционном отделении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.